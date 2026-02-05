大阪市鶴見区の店舗兼住宅で火事があり、現在も消火活動が行われています。２月５日午後２時ごろ、大阪市鶴見区浜の店舗兼住宅で、「家が燃えています」と近くの住人から１１９番通報がありました。消防によりますと、消防車両３１台とヘリコプター１機が出動し、火は約１時間後にほぼ消し止められましたが、木造３階建ての店舗兼住宅の約８０平方メートルが焼けたということです。この火事で３０代の男性が病院に搬送され