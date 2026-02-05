日本学生野球協会は5日、プロ経験者が国内の高校、大学での指導が可能となった資格回復者を発表した。立浪和義氏、原口文仁氏ら元NPB選手47人（再認定6人含む）を認定。プロ側と学生野球側が行う研修、日本学生野球協会による適性審査を経て、資格回復が認められる。ただし、学生野球指導のためには研修修了後「資格回復適性審査申請」を行い、認定される必要がある。【学生野球資格回復に関する規則第4条による適性認定者】