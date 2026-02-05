東京市場まとめ 1.概況 前日の米国ハイテク株安を受けて、日経平均は4円安の54,289円と小幅に続落して寄付きました。序盤は軟調にスタートしたものの、早々に上昇に転じると前場中ごろにかけて小幅高圏での値動きとなりました。しかし、アジア各国の株価指数が下落したことで、再び売りが先行し、前引けは395円安の53,898円となりました。後場は安値圏で小動きとなりました。株価指数先物に売りが出たことも、相場の重荷と