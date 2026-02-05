2月5日午前、新潟市西蒲区の用水路で近くに住む84歳の女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。死亡したのは、新潟市西蒲区に住む小熊俊子さん（84）です。2月5日午前9時過ぎ、小熊さんの家族から警察に「母が用水路の中にいる」と通報があり、警察官が臨場したところ、用水路の中で仰向けになり、心肺停止の状態で倒れている小熊さんを発見。小熊さんに目だった外傷はなく、その後、駆け付けた救急隊により