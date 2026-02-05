俳優の杉浦太陽（44）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫婦2ショットを公開した。「初めてヨアジョンを食べた」と書き出した杉浦。「美味い」と添えて、妻・辻希美との2ショットをアップした。ヨアジョンは韓国発祥のフローズンヨーグルト専門ブランド。「夫婦で仕事の帰りにご褒美」とつづった。