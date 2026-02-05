元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日、自身のインスタグラムを更新。“3000円のラーメン”についての思いをつづった。【写真】北斗晶が問いかけた“3000円のラーメン”投稿で、「もし…3000円とかするラーメンだったら食べる！？」と問いかけ、「これは、やばい【マーラータン】」と、写真のメニューを紹介した。「かなり流行ってたから行ったことのある人も多いと思うけど…」と前置きして、「自分の好きな食材を