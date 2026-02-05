記者会見するNTTの島田明社長＝5日午後、東京都千代田区NTTは5日、2026年3月期の連結純利益予想を下方修正し、前期比3.5％減の9650億円になりそうだと発表した。傘下のNTTドコモの業績悪化が要因。減益は2年連続となる。従来は増益の見通しだった。ドコモの不振は、個人契約数の確保に向けた販売促進費用の増加が響いた。記者会見したNTTの島田明社長は同業他社との顧客獲得競争には「勝たないといけない」と述べ、今後もコス