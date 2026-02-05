記者会見するカナデビアの桑原道社長（左）ら＝5日午後、大阪市北区環境・インフラ事業を手がけるカナデビアと日本製鉄の子会社、日鉄エンジニアリング（東京）は5日、経営統合に向けた検討を開始したと発表した。競争力の強化を図り、環境関連施設の海外展開を加速させる。来年4月の統合を目指す。両社の売上高を単純合算すれば1兆円を超え、大規模な産業施設の建設や管理を手がけるプラントエンジニアリング業界で国内最大規