架空経費の計上などで不正資金を捻出したとして、物流大手の西濃運輸（岐阜県大垣市）が名古屋国税局の税務調査を受け、2024年3月期までの5年間で、少なくとも5千万円の所得隠しを指摘されたことが5日、関係者への取材で分かった。重加算税を含む追徴税額は2千万円以上とみられ、既に修正申告し納付した。西濃運輸を傘下に持つセイノーホールディングスは「帳簿が整っておらず、会社としての管理不行き届きがあったのは確かで