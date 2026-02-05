三菱自動車のロゴ三菱自動車が5日発表した2025年4〜12月期連結決算は、純損益が44億円の赤字に転落した。前年同期は332億円の黒字だった。4〜12月期の赤字は5年ぶり。トランプ米政権が課した自動車への追加関税が響いた。売上高は前年同期比0.6％減の1兆9765億円、本業のもうけを示す営業利益は69.8％減の316億円だった。米国の現地法人が輸入の際に支払った関税が373億円に上り、利益を圧迫した。オンラインで記者会見した