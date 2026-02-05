横浜ＤｅＮＡの森原（資料写真）横浜ＤｅＮＡは５日、森原康平投手（３４）が春季キャンプ第２クール初日の６日から沖縄県嘉手納町で行われている２軍キャンプに合流すると発表した。森原は１軍でスタートしたが、コンディション不良のため別メニューで調整を続けていた。