BTSのJIN（ジン）が、イケメンランキングで1位となった。韓国メディアが報じた。1月13日から同19日まで、グローバルファン投票プラットフォーム「my1pick（マイワンピック）」が実施した「画面キャプチャを呼び起こすビジュアルを持つスターは？」との投票で、1万3921票を集め、全得票の43％を占めて1位となった。韓国メディアのスポーツ東亜は5日「JINがビジュアル投票で1位を獲得し『ワールドワイドハンサム』の称号を証明した。