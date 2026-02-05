◆ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝２４１０メートル）有馬記念３着のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）と凱旋門賞５着のビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）が、ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝２４１０メートル）の招待を受諾したことが２月５日、分かった。ダノンデサイルは昨年のジャパン