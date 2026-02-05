【イタリア（ミラノ）５日＝大谷翔太】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは、６日からの団体戦で幕を明ける。前日は本番会場の「ミラノ・アイススケートアリーナ」で公式練習が行われ、男子で初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が初練習を行った。五輪マークの入ったリンクで練習を終え「氷の感触もすごくよかったし、調子自体も上げてこられた。ようやく実感が湧いてきた」と語った。この日はフリー「火の鳥