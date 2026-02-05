ＪＲＡは２月５日、２０２１年のプロキオンＳ・Ｇ３などを勝ったメイショウカズサ（牡９歳、栗東・安達昭夫厩舎、父カジノドライヴ）の競走馬登録を抹消したと発表した。今後は高知競馬へ移籍する予定。通算成績は４３戦８勝（地方７戦２勝含む）。主な勝ち鞍は２０２１年の浦和記念・Ｊｐｎ２、プロキオンＳ・Ｇ３、白山大賞典・Ｊｐｎ３。総獲得賞金は１億６４７３万９０００円（地方５８３０万円含む）。１日の根岸Ｓでは１