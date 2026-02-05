7日(土)から8日(日)にかけて関東の上空約1500メートルにもマイナス9℃以下の強い寒気が流れ込む予想です。関東の平地でも雪が降り、積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結に注意が必要です。7日(土)〜8日(日)は関東にも強烈寒気平野部でも積雪の可能性7日(土)から8日(日)にかけて日本列島に今季最強レベルの寒気が流れ込むでしょう。関東の上空約1500メートルにもマイナス9℃以下の強い寒気が流れ込む予想です。そんな中