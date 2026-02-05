秋田朝日放送 秋田県大館市で自宅の除雪作業をしていた６５歳の男性が屋根から落ちてきた雪に 巻き込まれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。 消防によりますと、５日午後１時すぎ大館市美園町で妻と２人で自宅の除雪作業をしていた６５歳の男性が、屋根から落ちてきた雪の下敷きになりました。 【通報した近所の人】 「（男性が）屋根の雪を下から棒でつついて落そうとしていた。それが一気に雪が落ちてきてもし