静岡市の中学生が大相撲、佐渡ヶ嶽部屋に入門します。5日はその「旅だちの日」。力士を夢見た中学生が目指すものとは。その門出を取材しました。2月5日、静岡市の中学校を訪れた佐渡ヶ嶽親方を出迎えたのは…。5日から大相撲･佐渡ヶ嶽部屋に入門する芳野竜汰さん、長田南中学の3年生です。（佐渡ヶ嶽親方）「緊張してる？」（佐渡ヶ嶽部屋へ入門芳野 竜汰さん･中学3年）「してます」小学2年生から相撲を始めたという芳野さん。焼