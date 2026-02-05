G大阪は5日、吹田市内の練習場で非公開トレーニングを行った。あさって7日にセレッソとの大阪ダービー（ヤンマー）で、特別大会「百年構想リーグ」が開幕。今季就任のイェンス・ヴィッシング監督（38）は「ワクワクしていますし、やっと開幕するという思い。楽しみでしょうがない」と監督キャリア初陣を心待ちにした。チーム始動日からスタイルは明確で、即時奪回のゲーゲンプレスを軸に戦術を落とし込み。同時にサイドバック