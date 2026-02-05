18歳の高校生が、障害のある人たちとともに“イチゴ農園”作りに乗り出しました。ゼロからのチャレンジに臨んだ9か月間に完全密着！ 果たして、無事にイチゴはできたのでしょうか？ ©ABCテレビ 大阪・寝屋川市に住む西口知希さん（18）は、通信制の高校で学ぶ高校3年生。公立の高校に通っていましたが、ある夢を実現するため、通信制に編入しました。 2025年4月、知希さんの姿は奈良県生駒市にありました。ここでイチゴ農