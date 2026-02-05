アメリカとロシアの核軍縮条約「新START」が5日に失効します。2つの核保有大国の間に制限がなくなり、核開発の競争が加速することが懸念されています。青井実キャスター：新START（新戦略兵器削減条約）が失効すれば核開発競争の加速も懸念されるわけですが、そもそも新STARTというのは、アメリカとロシアの間で結ばれている唯一の核軍縮条約です。戦略核弾頭の配備数1550発以下に制限することなどを義務付けているものですが、こ