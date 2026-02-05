【台北共同】台湾の☆（龍の下に共）明☆（品の口がそれぞれ金）経済部長（経済産業相）は5日、台湾積体電路製造（TSMC）が熊本第2工場で先端半導体を生産しても台湾の産業は空洞化しないと述べた。台湾にある工場の方が技術が進んでいるためだと説明した。