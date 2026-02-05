気象庁は5日、衆院選の投開票日となっている8日ごろが大雪のピークとなり「警報級の大雪のおそれがある」と注意を呼びかけた。【映像】8日は寒気が列島をすっぽり（実際の予想図）6日にかけて日本海の低気圧が急速に発達しながら北海道地方を通過。その後8日ごろにかけて日本付近は強い冬型の気圧配置となって、強い寒気が流れ込む。このため北日本から西日本の日本海側を中心に、6日から8日ごろにかけて降雪が続き、特に衆議