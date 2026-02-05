JRグループは2026年2月5日、「青春18きっぷ」および「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」の2026年発売スケジュールと商品概要を発表しました。全国のJR線普通・快速列車が乗り放題となる鉄旅の代名詞的存在として知られる「青春18きっぷ」。2026年版も「連続する3日間」または「連続する5日間」での利用となり、自動改札機への対応が継続されます。本記事では、2026年シーズンの値段、利用期間、そして注意すべきルールの詳細