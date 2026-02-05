ニコンは５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正した。売上高予想を前回予想の６８００億円から６７５０億円（前期比５．６％減）、最終損益予想を２００億円の黒字から８５０億円の赤字（前期は６１億２３００万円の黒字）に引き下げた。最終損益は増益予想から一転赤字転落を見込む。期末配当予想は１０円減額の１５円にする。年間配当予想は４