日本サッカー協会(JFA)審判委員会は5日、千葉県内でメディア向けレフェリーブリーフィングを開催した。2026シーズンのレフェリングにおける重点項目を説明し、各シーズン開幕前に説明されてきた「選手生命を脅かすチャレンジ」に関する適切な判定も今季のポイント。足裏でタックルする典型的な危険なプレーのほか、相手選手に大怪我を負わせかねないようなプレーも一発退場になる場合があるとした。佐藤氏は新シーズンの開幕を