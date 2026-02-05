株式会社焦点工房は2月5日（木）、MonsterAdapterのマウントアダプター「LA-FZ1」の最新ファームウェアVer.1.2を公開した。 適用することで、絞り制御に関する不具合が改善される。 また、ニコンFマウントのレンズ「AF Zoom-Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IF」のAF（オートフォーカス）が正常に動作しない問題にも対処した。 MonsterAdapter LA-FZ1は、ニコンFマウントレンズをニコンZマウント