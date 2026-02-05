おととし９月、山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、きのう山形地裁で実刑判決を言い渡された男が控訴する方針であることがわかりました。 【写真を見る】懲役17年の判決受け控訴の方針三川町の住宅に侵入し90歳女性を殺害被告の男(29)が「事実誤認、量刑不当」を主張（山形） きのう山形地裁で懲役１７年の実刑判決を受けたのは三川町横川新田の無職、石川一馬（いしかわ・かずま）被告（２９）です。 判決に