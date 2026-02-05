ドジャースのミゲル・ロハス内野手は4日（日本時間5日）、米ポッドキャスト番組『ファウルテリトリー』にリモート出演。ワールドシリーズ第7戦、劣勢からの同点アーチを放った一幕で、同僚の大谷翔平投手が見せた表情について振り返った。完全無欠とも言えるスーパースターの思わぬ一面に心を打たれたという。 ■大谷翔平を“救った”起死回生の一打 『ファウルテリトリ&