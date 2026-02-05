タレント坂上忍（58）が5日、TOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）にゲスト出演。MCを務めていたフジテレビ系バラエティー「バイキング」の路線変更について振り返った。「バイキング」は32年続いた「笑っていいとも！」の終了を受けて14年4月にスタート。坂上は日替わりMCとして月曜を担当していたが、翌15年から月〜金曜のMCに。その後「バイキングMORE」と番組名を変え、ニュースを扱う情報番組へと変わっていっ