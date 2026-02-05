5日午前、埼玉県越谷市の県道で16歳の男子高校生が血を流している状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は現場の状況などから、ひき逃げ事件として調べています。警察によりますと、5日午前、越谷市にある県道の橋の上で「車と歩行者の交通事故、歩行者の男性が動かない」と通行人の男性から110番通報がありました。現場では、高校生の泉冬悟さんが腹部から血を流して倒れていて、病院に搬送されましたが死亡が確認