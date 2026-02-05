米フロリダ州のゴルフ場で当時大統領候補だったトランプ氏を暗殺しようとしたライアン・ラウス被告に終身刑が言い渡された/Lothar Speer via CNN Newsourceフロリダ州フォートピアース（CNN）米フロリダ州ウエストパームビーチにあるトランプ大統領が所有するゴルフ場で当時大統領候補だった同氏を暗殺しようとしたライアン・ラウス被告に4日、終身刑が言い渡された。ラウス被告は昨年9月に五つの罪状で有罪評決を受けた。裁判では