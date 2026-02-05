日本テレビ系「１周回って知らない話」が４日、放送され、ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子一家に密着した人気企画が流れた。ダウン症を公表している姉・未知子さんは２年前に人気セレクトショップ「ＢＥＡＭＳ」の全面協力で、プロデュースする服などを商品化。大好評だったが、今回、プロジェクト名「ＭｉＣＨｉＫＯｗｉｔｈＢＥＡＭＳ」として発表され、４日からオンラインで販売された。すると、放送から２０時間以内に