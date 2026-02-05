若い女性や女児に大人気の「ボンボンドロップシール」（ボンドロ）について、足立区生物園は５日、公式ＨＰで販売中止を発表した。同園公式ＨＰでは「ボンボンドロップシール販売中止のお知らせ」として「全てのお客様への公平な販売と園内の安全確保が困難と判断したため、当面の間当園での本商品の販売は販売中止といたします。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします」と告知した。なお、今後の販売予定など「個