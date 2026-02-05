映画版『ハリー・ポッター』シリーズのルシウス・マルフォイ役で知られ、昨年はドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾート』でも注目を集めたジェイソン・アイザックスが、過去の薬物依存との闘いを激白した。【写真】『ハリー・ポッター』ダニエル・ラドクリフ＆エマ・ワトソンら、超キュートな子ども時代から成長した姿までMailOnlineによると、ポッドキャスト『Josh Smith’s Great Chat Show（原題）』に出演し