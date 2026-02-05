【イタリア・ミラノ５日発】フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿（エームサービス）は、初の大舞台を楽しんでいるようだ。この日は公式練習後に報道陣の取材に応じ「詰められるところはここまでの練習でやってきたと思っている。あとは自分のやるべきことを出すだけ」と決意表明。相棒である４回転ルッツの状態については「今日練習した感覚だとすごいよかった。この調子でいければと思っている」と手応