【イタリア・ミラノ５日発】フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、女子の坂本花織（シスメックス）から刺激を受けている。２大会連続のメダルがかかる鍵山らは、イタリア北西部のバレーゼで調整後にミラノ入り。バレーゼでは坂本らと一緒に滑る機会が多かったという。「やっぱり花織ちゃんもすごくスピードが出ていて、男子に負けずというか、むしろ勝っているぐらい