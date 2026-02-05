2月4日、ボーイズグループ「JO1」の元メンバー、鶴房（つるぼう）汐恩がInstagramとYouTubeチャンネルを開設。ソロ歌手としてのデビュー曲をリリースすることを発表した。《Instagramを開設しました!今日12：00〜YouTubeにて僕が作った曲のMVが公開されますぜひ、聞いてください!》と予告し、続けて《これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています。宜しくお願いします》と述べ、今後の活動が