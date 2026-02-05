歌舞伎俳優の市川中車が５日、都内で行われた歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」（５月３〜２６日、東京・ＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ―Ｚａ）の製作発表会見に息子の市川團子と出席した。父・市川猿翁（３代目猿之助）さんの魂を継承して澤瀉屋をけん引する。「父の理念はスピード、ストーリー、スペクタクルの３Ｓ。この概念を歌舞伎に取り入れて貫くのが父のスピリット」と強調した。ま