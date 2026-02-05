◆ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１に、関西馬２頭が招待を受諾したことが分かった。受諾したのは昨年のカペラＳを勝ったテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）と、２月１日の根岸Ｓを勝ったロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）の２頭。なお、ロードフォンスは５日の朝に