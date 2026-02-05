◆ドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）ドバイ・ターフ・Ｇ１の招待を関西馬３頭が受諾したことが分かった。遠征するのは、昨年の皐月賞と有馬記念を制したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）、昨年のマイルＣＳを勝った日本最強マイラーのジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）、そして芦毛の人気者ガイアフォース（牡７歳