歌手のＬｉＳＡが５日、東京・イタリア大使館で「ワールドヌテラデー２０２６メディア説明会」に出席した。イタリア発のヘーゼルナッツスプレッド「ヌテラ」のイベント。同商品をよく食べていたというＬｉＳＡは、公式アンバサダーに就任し「声を大にしてこんなに素晴らしいものがあるんだよと紹介できることがうれしかったです」と声を弾ませた。１４日のバレンタインデーについても「ヌテラしかないですね」と即答。「何