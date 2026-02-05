ヤクルト・青柳晃洋投手が５日連続でブルペン入りした。第１クール最終日となった５日は６１球。ピッチングをしない日でも、傾斜からの投球を目的に連日ブルペンに入った。「投手は傾斜で投げてナンボなので、傾斜の確認であったりとか、傾斜がある中でのタイミングの調整だったり。そういう部分で下手くそは練習しないといけない」と説明した。昨季はシーズン途中に加入も未勝利。今季は開幕ローテ入りを目指す。第２クールか