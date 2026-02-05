◆アル・クオーツ・スプリント・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１２００メートル）２０２４年のスプリンターズＳ勝ち馬で、前走の阪神Ｃで復活Ｖを飾ったルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が２月５日、招待を受諾したことが分かった。同馬は一昨年末、昨春の香港に続く３度目の海外遠征。中東のレースは初めてになる。