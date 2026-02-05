レアル・マドリードからリヨンへ期限付き移籍中のエンドリッキが強烈一撃スペイン1部レアル・マドリードからフランス1部リヨンへと期限付き移籍中のブラジル代表FWエンドリッキがロケットのような強烈な一撃でゴールネットを揺らした。リヨンは現地時間2月4日のフランスカップラウンド16で2部スタッド・ラヴァルと対戦。2-0で勝利した。なかなかゴールが奪えない展開だったが、そんな膠着状態を打ち破ったのが先発出場していた