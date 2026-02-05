政治団体「NHKから国民を守る党」（NHK党）公認で2025年7月の参院選に出馬した福永活也弁護士が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。死亡した元兵庫県議に対する名誉毀損（きそん）の罪で起訴されたNHK党党首の立花孝志被告（58）と合計約1時間、接見したことを明かした。 【写真】不敵な笑みも送検のため兵庫県警本部を出る立花孝志容疑者 神戸拘置所が「寒い」といううわさについては「24時間布団を敷いていてもいい」