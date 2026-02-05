東京ディズニーリゾートは、首都圏在住のゲストを対象とした「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を販売！東京ディズニーリゾート（オリエンタルランド）が、2026年4月6日（月）から6月30日（火）までの平日限定で利用できる特別なパスポートをラインナップします。春の東京ディズニーリゾートをお得に楽しめるパスポートが登場します。 東京ディズニーリゾート「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」 &