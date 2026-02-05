東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！イベントの開催に先駆け、2026年3月9日より、東京ディズニーランドの「ロイヤルストリート・ベランダ」などで、手軽に楽しめるスペシャルドーナツが登場。ヴァネロペをイメージしたカラフルなデコレーションと、さわやかなレモン風味が楽しめるスウィーツがラインナップされます。