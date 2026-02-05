米国政府が韓国に対する関税を引き上げるために官報掲載を準備する中で、韓国政府が発効猶予などを通じた「時間稼ぎ」に出た。訪米を終えた5日に帰国した韓国産業通商部の呂翰九（ヨ・ハング）通商交渉本部長は、「米国官報に関税引き上げ措置が掲載されても引き上げが即時なのかでそうなければ1〜2カ月の猶予期間があるのかが重要だ」と明らかにした。呂本部長はこの日仁川国際空港で記者らと会い、「韓国は対米戦略投資合意を善