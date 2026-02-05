韓国の外食ブランドが中国に出した店舗の4割がこの5年間で消えたことがわかった。同じ期間に米国内店舗は2倍以上に増えており、韓国外食産業の主力市場が変わったという評価が出ている。海外店舗の6割はフライドチキン店やベーカリーで、韓国料理店とコーヒー専門店などは成長が停滞した。韓国農林畜産食品部と韓国農水産食品流通公社（aT）が5日に発表した「2025年外食企業海外進出実態調査報告書」によると、韓国の外食企業は56